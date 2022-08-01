Еще четыре нижегородских предприятия присоединились к нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще четыре нижегородских предприятия присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участниками нацпроекта стали ООО "Алюмика", ПАО "Лысковский электротехнический завод" ("ЛЭТЗ"), ООО "Технотекс" и ООО "АКМ групп". Таким образом, на сегодняшний день в Нижегородской области к нацпроекту присоединились уже 189 компаний.

ООО "Алюмика" из города Бор создает чистые помещения для медицины, фармацевтики, микроэлектроники и других высокотехнологичных производств. ПАО "ЛЭТЗ" из Лысково производит сигналы и тросы ручного тормоза для автомобильных заводов, а также промышленные генераторы. ООО "Технотекс" (Нижний Новгород) производит геосинтетические материалы для дорожного строительства и ландшафтного дизайна. ООО "АКМ групп" (Нижний Новгород) является производителем витого кабеля.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, инструменты нацпроекта позволяют увеличить выработку в среднем на 30-40 процентов без вкладывания дополнительных средств.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи и во Всероссийском чемпионате по производительности.

Напомним, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022 года.