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Еще четыре нижегородских предприятия присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, участниками нацпроекта стали ООО "Алюмика", ПАО "Лысковский электротехнический завод" ("ЛЭТЗ"), ООО "Технотекс" и ООО "АКМ групп". Таким образом, на сегодняшний день в Нижегородской области к нацпроекту присоединились уже 189 компаний.
ООО "Алюмика" из города Бор создает чистые помещения для медицины, фармацевтики, микроэлектроники и других высокотехнологичных производств. ПАО "ЛЭТЗ" из Лысково производит сигналы и тросы ручного тормоза для автомобильных заводов, а также промышленные генераторы. ООО "Технотекс" (Нижний Новгород) производит геосинтетические материалы для дорожного строительства и ландшафтного дизайна. ООО "АКМ групп" (Нижний Новгород) является производителем витого кабеля.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, инструменты нацпроекта позволяют увеличить выработку в среднем на 30-40 процентов без вкладывания дополнительных средств.
Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи и во Всероссийском чемпионате по производительности.
Напомним, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022 года.
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