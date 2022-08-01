Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 августа в 07:45 на 19 км дороги Работки – Порецкое 19-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовиком DAF, а затем совершил лобовое столкновение с Hyundai.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры Volkswagen и Hyundai. 19-летний водитель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, лодыжки и левой стопы, 46-летняя женщина госпитализирована с перелом лучевой кости, а 32-летний мужчина с переломами левого бедра, голени и закрытой черепно-мозговой травмой. 56-летняя от полученных ранений скончалась.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с большегрузом в Арзамасском районе.

Также напомним, что авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла на Кстовской объездной.