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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, 9 августа в 07:45 на 19 км дороги Работки – Порецкое 19-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовиком DAF, а затем совершил лобовое столкновение с Hyundai.
В результате ДТП пострадали водители и пассажиры Volkswagen и Hyundai. 19-летний водитель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, лодыжки и левой стопы, 46-летняя женщина госпитализирована с перелом лучевой кости, а 32-летний мужчина с переломами левого бедра, голени и закрытой черепно-мозговой травмой. 56-летняя от полученных ранений скончалась.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с большегрузом в Арзамасском районе.
Также напомним, что авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла на Кстовской объездной.
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