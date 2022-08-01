Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Нижнем Новгороде 11-28 августа

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Фестиваль короткометражных фильмов CINEPROMO (18+) пройдет в Нижнем Новгороде 11-28 августа. Об этом сообщили в Кинофактуре.
Согласно информации, нижегородцам будет представлено 119 фильмо общей продолжительностью около 40 часов.
Каждый день с 11 по 28 августа в Кинофактуре на улице Варварской, 32 можно будет посмотреть фильм из шорт-листа премии Оскар, иностранных конкурсных программ, а также картины, отмеченные на Кинотавре и Московском Международном кинофестивале.
На фестивале представлены фильмы разных жанров, в которых снимались Сергей Бурунов, Кристина Асмус, Егор Корешков, Мария Миногарова, Николай Ковбас, Наталья Павленкова и другие.
Билеты можно купить по ссылке.
Ранее сообщалось, что кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке будет работать каждую пятницу.
Также напомним, что в афишу кинотеатров под открытым небом в городских парках добавили современные кинокартины и мультфильмы для малышей.
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