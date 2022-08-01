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Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, VIII фестиваль скоростей "Русские крылья" посвящен 85-летию перелета экипажа Валерия Чкалова по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.
Для гостей фестиваля подготовлена фольклорная программа "Ярмарка затей" и специальные угощения в трактире. Также подготовлены вертолетное шоу, водный парад скоростных судов "На стыке двух стихий", парусная регата, турнир по боксу и концертная программа.
Кроме того,посетители смогут принять участие в битве роботов на областной технической выставке #PROтехно и прокатиться на сапборде и каноэ по Горьковскому водохранилищу, ознакомиться с промышленным потенциалом округа и прогуляться в семейном парке отдыха "Дыхание города".
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа.
Также ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.
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