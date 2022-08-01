Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 13 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, VIII фестиваль скоростей "Русские крылья" посвящен 85-летию перелета экипажа Валерия Чкалова по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.

Для гостей фестиваля подготовлена фольклорная программа "Ярмарка затей" и специальные угощения в трактире. Также подготовлены вертолетное шоу, водный парад скоростных судов "На стыке двух стихий", парусная регата, турнир по боксу и концертная программа.

Кроме того,посетители смогут принять участие в битве роботов на областной технической выставке #PROтехно и прокатиться на сапборде и каноэ по Горьковскому водохранилищу, ознакомиться с промышленным потенциалом округа и прогуляться в семейном парке отдыха "Дыхание города".

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа.

Также ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.