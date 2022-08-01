Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 10 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2022 18:07  [15] Около 10 км газопроводов построят в деревне Кирилловка Арзамасского района по программе догазификации
10 августа 2022 17:49  [16] Фестиваль народных талантов "Artельня" пройдёт в деревне Малая Ельня 29 августа
10 августа 2022 17:30  [93] Захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле
10 августа 2022 17:08  [98] Около 30 тысяч человек планируют поступить в нижегородские вузы в 2022 году
10 августа 2022 16:44  [103] Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году
10 августа 2022 16:32  [106] Более 40 брошенных автомобилей планируется эвакуировать в Автозаводском районе
10 августа 2022 16:18  [125] Более 620 земельных участков на площади 2479 га доступны под жилищное строительство в Нижегородской области
10 августа 2022 15:48  [106] Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске выполнено уже на 80%
10 августа 2022 15:40  [124] "Единая Россия" установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции "Книги - Донбассу"
10 августа 2022 15:33  [112] Глеб Никитин поручил приобрести новое здание для детской поликлиники в Тоншаеве
Общество

Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году

10 августа 2022 16:44  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, всего в текущем году в благотворительный фонд поступило 69 собак и 99 кошек.

"Сколько животных из этого количества пристроено в этом году - сказать сложно, так как многие собаки живут в приюте по несколько лет, и пристраиваются животные с разных годов. Можем сказать, что новых хозяев нашли 1/3 от общего числа животных, находящихся в приюте. За истекший период 2022 год было пристроено 247 животных", - рассказал в фонде.

Ранее сообщалось, что акция помощи зооприютам "Лучший друг" стартовала в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph