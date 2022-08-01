Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, всего в текущем году в благотворительный фонд поступило 69 собак и 99 кошек.

"Сколько животных из этого количества пристроено в этом году - сказать сложно, так как многие собаки живут в приюте по несколько лет, и пристраиваются животные с разных годов. Можем сказать, что новых хозяев нашли 1/3 от общего числа животных, находящихся в приюте. За истекший период 2022 год было пристроено 247 животных", - рассказал в фонде.

Ранее сообщалось, что акция помощи зооприютам "Лучший друг" стартовала в Нижегородской области.