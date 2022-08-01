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Общество

Третья очередь археологических раскопок на месте строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде оценена в 18 млн рублей

08 августа 2022 16:09  [103] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Третья очередь археологических раскопок на месте строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде оценена в 18 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Напомним, что вторая очередь раскопок была оценена в 27,5 млн рублей, а специалисты УГООКН уже провели часть работ в июле текущего года.

Согласно информации, будущему подрядчику предстоит выполнить раскопки объектов археологического наследия "Городище "Городок" XIV-XVI веков и "Культурный слой города" XIII-XVII вв. на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.

Исследования будут проведены на площади в 2118 квадратных метра.

Подрядчик на проведение работ будет определен 26 августа.

Ранее сообщалось, что строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде начнется не ранее III квартала 2023 года.

Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка. 

Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов. 

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Теги:
История Строительство
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