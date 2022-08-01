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Общество

Детский сад на 140 мест открыли в селе Каменки Богородского района

10 августа 2022 18:35  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детский сад на 140 мест открыли в селе Каменки Богородского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, детсад "Росток" был построен в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области и подпрограммы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области" государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" и нацпроекта "Демография".

Всего на строительство и обустройство было выделено 264,7 млн рублей, из которых 103,2 млн рублей – из федерального бюджета, 158,9 млн рублей – из областного и 2,6 млн – из местного бюджета.

Здание рассчитано на восемь групп, в том числе три - на детей до трех лет. На территории для каждой группы оборудованы прогулочные участки с игровыми постройками и теневыми навесами. В детском саду оборудованы музыкальный и физкультурный залы, сенсорный кабинет, а также центр технического моделирования и центр развития ранней профориентации.

Кроме того, в рамках государственной программы "Доступная среда" детский сад оснащен подъемником для маломобильных групп населения, пандусами, расширенными дверными проемами и навигационными схемами.

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 160 мест открыли в Шаранге.

Также напомним, что детских сад на 200 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.

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Теги:
Богородский район Детсады
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