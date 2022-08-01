Объявлена программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" в Нижнем Новгороде на 13 августа

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Гастрономический фестиваль вновь пройдет на улице Рождественной с 12:00 до 23:00. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Нижегородцев и гостей города ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа.
Заведения-участники фестиваля предложат посетителям как традиционные, так и национальные блюда и напитки. Также некоторые рестораны подготовили свои развлекательные программы, которые начнутся в 14:00, 16:00 или 17:00.
С подробной программой фестиваля "Гастрономическая Рождественская" можно ознакомиться по ссылке.
Также для посетителей будут работать корнеры с едой и напитками. Кроме того, на буду установлены фудтраки с едой быстрого приготовления.
На время проведения фестиваля фестиваля будет запрещено движение транспорта, парковка и стоянка по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 13 августа до 5:00 14 августа.
Ранее была опубликована программа нижегородского фестиваля "Столица закатов" на 12-14 августа.
Также напомним, что фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа.
Кроме того, ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.
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