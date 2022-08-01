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Культура и отдых

Объявлена программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" в Нижнем Новгороде на 13 августа

11 августа 2022 10:16  [85] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гастрономический фестиваль вновь пройдет на улице Рождественной с 12:00 до 23:00. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Нижегородцев и гостей города ждут уютные летние веранды,  специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа.

Заведения-участники фестиваля предложат посетителям как традиционные, так и национальные блюда и напитки. Также некоторые рестораны подготовили свои развлекательные программы, которые начнутся в 14:00, 16:00 или 17:00.

С подробной программой фестиваля "Гастрономическая Рождественская" можно ознакомиться по ссылке.

Также для посетителей будут работать корнеры с едой и напитками. Кроме того, на буду установлены фудтраки с едой быстрого приготовления.

На время проведения фестиваля фестиваля будет запрещено движение транспорта, парковка и стоянка по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 13 августа до 5:00 14 августа.

Ранее была опубликована программа нижегородского фестиваля "Столица закатов" на 12-14 августа.

Также напомним, что фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа.

Кроме того, ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Фестиваль
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