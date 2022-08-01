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Экономика

Нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность участки под домами-самостроями до конца 2023 года

11 августа 2022 12:14  [51] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут бесплатно оформить в собственность участки под домами-самостроями до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, для этого региональное министерство имущественных и земельных отношений разработало закон "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании".

Новый механизм позволит жителям самостроев решить проблемы с прикреплением к медицинским учреждениям, устройством детей в школу, получением социальных льгот и многим другим.

Нижегородцы, проживающие в самовольно построенных жилых домах, построенных до 1 сентября 2006 года, могут бесплатно получить в собственность участок земли, на котором самовольно возведен индивидуальный жилой дом, что позволит признать право собственности на него.

Как отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, оформить право собственности можно будет до конца 2023 года. Если за это время в местные администрации не будет подано соответствующее заявление, то органы МСУ будут вынуждены снести самовольно построенные дома, а также взыскать средства за использование земельного участка.

Для получения в собственность участке гражданин должен предоставить в орган местного самоуправления заявление о предоставлении участка в собственность, а также пакет документов, который указан в законе.

Одним из необходимых условий является решение суда об установлении юридического факта проживания в доме не менее 15 лет. Кроме того, земельный участок не должен никому принадлежать, а гражданин не должен иметь в собственности другие участки.

Построенный самовольно дом должен быть пригоден и безопасен для постоянного проживания в нем. Человек может получить на безвозмездной основе в собственность участок лишь один раз.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагал узаконить право нижегородцев на участки под домами-самостроями в феврале 2020 года. Тогда срок действия закона области о предоставлении участков действовал до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех земельных участков, учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области.

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Теги:
Жилье Земля Недвижимость
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