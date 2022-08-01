Ремонт дороги в Пижме Тоншаевского района будет дополнительно профинансирован по поручению Глеба Никитина Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт дороги в Пижме Тоншаевского района будет дополнительно профинансирован по поручению Глеба Никитина. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора Нижегородской области в Тоншаевский район.

Как рассказал Глеб Никитин, на улице Новой нужно отремонтировать всего 600 метров подъезда к детскому саду и к школе для жителей десяти с лишним улиц.

Всего в 2022 году в Тоншаевском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонтируется 18 километров дорог, что составляет около 10% от общей протяженности региональных дорог в районе. Еще 10 дорог планируется привести в порядок по областным и муниципальным программам.

Глава местного самоуправления Тоншаевского муниципального района Станислав Стремин рассказал, что ранее планировалось отремонтировать две местные дороги: улицу Храмцова в Тоншаеве и улицу Новая в Пижме. На обеих износ покрытия достигает 90%. Улица Храмцова протяженностью 1,3 км в центральной части поселка, где расположены 52 дома и школа, была отремонтирована. Из-за удорожания стоимости асфальта в объявленном администрацией аукционе по ремонту улицы Новой подрядчики участвовать не стали.

Ранее сообщалось, что около 30 млн рублей выделено на подготовку к празднованию 300-летия Тонкина.

Также напомним, что площадь школы в Тоншаеве увеличат за счет нового корпуса.

Кроме того, Глеб Никитин публично отчитал подрядчика за "дерьмовое качество" строительства домов в Тоншаеве.