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Общество

Около 30 млн рублей выделено на подготовку к празднованию 300-летия Тонкина

11 августа 2022 13:11  [72] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 30 млн рублей выделено на подготовку к празднованию 300-летия Тонкина. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в рабочий поселок.

Согласно информации, оргкомитет по празднованию возглавит замгубернатора Андрей Гнеушев. Выделенные средства будут направлены на проекты благоустройства, спортивные объекты и другие необходимые работы.

Глеб Никитин отметил, что значительная часть средств будет направлена на благоустройство рабочего поселка, в том числе на завершение обновления центрального парка.

В ходе визита глава региона осмотрел набережную реки Яхта в Тонкине и примыкающий к ней парк, которые благоустраивались поэтапно с 2018 года. Здесь обустроили пешеходные дорожки на набережной и укрепили берег, затем установили уличные светильники, построили парковку, оборудовали пирс, спортивную площадку, место для молодоженов, беседку, пешеходный мостик. В парке благоустройство проводилось в 2020-2021 годах. Тогда были обновлены дорожки и разбиты цветники.

"К благоустройству в Тонкине подошли с душой! Скажу честно, поездка принесла много положительных эмоций", - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона поручил направить средства на реализацию проекта 3-й очереди благоустройства парка.

Напомним, что около 150 млн рублей будет направлено на мероприятия к 500-летию Васильсурска.

Ранее сообщалось, что площадь школы в Тоншаеве увеличат за счет нового корпуса.

Также Глеб Никитин публично отчитал подрядчика за "дерьмовое качество" строительства домов в Тоншаеве.

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Теги:
Благоустройство Праздники Тонкино
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