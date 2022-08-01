Площадь школы в Тоншаеве увеличат за счет нового корпуса Общество

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин по итогам визита в Тоншаевский район 10 августа дал поручение начать проектирование пристроя к Тоншаевской средней школе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, средства на новый корпус школы выделят из местного и областного бюджетов, проект должен быть готов к концу 2023 года.

По словам главы региона, пристрой к зданию школы необходим, так как сейчас здесь обучаются 800 человек при расчетной норме в 600 человек.

"У нас идет активное вовлечение районов во все национальные проекты образовательной направленности – это и "Цифровая образовательная среда", и "Точки роста" в школах. Тоншаевский муниципальный район здесь демонстрирует достойные результаты", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее по итогам визита в Тоншаевский район Глеб Никитин поручил приобрести новое здание для детской поликлиники и пообещал помощь с транспортом для местного Дома культуры.