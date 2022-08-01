Четвертый государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четвертый государственный ветеринарный кабинет открылся 11 августа в Нижнем Новгороде по адресу: Московское шоссе, 185. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как рассказал председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов, всего в регионе работают 11 государственных ветеринарных кабинета. За это время было оказано более 3 тысяч ветеринарных услуг.

Также он добавил, что одной из главных задач кабинетов является профилактика опасных болезней у животных. Так, в 2022 году планируется привить около 200 тысяч домашних животных, на данный момент Госветслужба уже вакцинировала более 120 тысяч собак и кошек.

Начальник Госветуправления Нижнего Новгорода Евгений Помазов подчеркнул, что новый веткабинет в Московском районе оснащен современным оборудованием, а работают в нем квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Также в ветлечебнице работает аптека.

С полным список работают государственных ветеринарных кабинетов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 250 животных из нижегородского фонда "Сострадание" обрели хозяев в 2022 году.

Также напомним, что акция помощи зооприютам "Лучший друг" стартовала в Нижегородской области.