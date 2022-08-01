Глеб Никитин: "Правительство региона всегда открыто для прямого диалога с бизнес-сообществом"

В Нижегородской области в первом полугодии 2022 года около 300 проектов региональных и муниципальных правовых актов прошли оценку регулирующего воздействия (ОРВ). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основная задача ОРВ стоит в недопущении избыточной нагрузки для бизнеса и своевременной коррекции недостатков нормотворчества.
Согласно информации, специалисты регионального Минэкономразвития при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей Павла Солодкого, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, общественной организации "Опора России" регулярно проводят опросы по процедурам ОРВ среди представителей бизнес-сообщества и общественных организаций предпринимателей.
По итогам первого полугодия 2022-го эксперты бизнес-сообщества отметили отсутствие системных проблем в проведении ОРВ, а также прозрачность и понятность процедуры, отлаженный диалог по вопросам нормотворчества.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что в 2022 году региональное правительство приняло два пакета мер поддержки экономики. Основная часть мер направлена именно на поддержку бизнеса и в виде нормативно-правовых актов проходила процедуру ОРВ.
"Правительство региона всегда открыто для прямого диалога с бизнес-сообществом. Вся работа моей команды нацелена на то, чтобы построить доверительные отношения с предпринимателями, услышать проблемы, выработать приемлемые пути решения. Постоянное взаимодействие бизнеса и органов власти, в том числе по вопросам нормотворчества, сейчас имеет особое значение", - отметил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что благодаря совместной работе правительства региона и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей удалось снизить административное давление на бизнес, что также способствовало улучшению позиции региона в рейтинге состояния инвестклимата.Напомним, по поручению президента РФ в регионах Приволжского федерального округа будут усилены меры по защите прав предпринимателей.
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