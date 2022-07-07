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Бизнес

Глеб Никитин провёл рабочую встречу с бизнес-омбудсменом Павлом Солодким

12 июля 2022 09:32  [1] Бизнес

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Павлом Солодким, который отчитался об итогах деятельности за 2021 год.

Согласно предоставленной информации, в прошлом году бизнес-омбудсмен вёл работу по 392 обращениям, поступившим как в 2021 году, так и ранее. За год было проведено 138 приёмов предпринимателей, была оказана консультационная помощь 1 250 субъектам МСП.

В ходе встречи губернатор и уполномоченный договорились провести совещание с руководителями контрольно-надзорных органов в Нижегородской области и обозначить приоритеты просветительской и консультационной работы с предпринимателями. Конструктивный диалог должен способствовать дальнейшему снижению административной нагрузки на бизнес.

Также был затронута тема системной работы с инвесторами, поскольку регион в числе пилотных субъектов РФ проходит процедуру оценки качества внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Отдельно обсуждался вопрос строительства новых гостиниц в ключе развития внутреннего туризма. В частности, уполномоченный предложил губернатору освободить новые гостиницы от уплаты налога на имущество на 5 лет после ввода в эксплуатацию.

Павел Солодкий поблагодарил правительство Нижегородской области за поддержание прямого диалога с местным бизнес-сообществом, благодаря которому решаются системные проблемы бизнеса. Открытость власти, по мнению уполномоченного, способствует росту доверия к ней со стороны бизнеса, что напрямую сказывается на предпринимательской активности. Так, в регионе наблюдается существенный рост зарегистрированных юрлиц, ИП и самозанятых.

Стороны также отметили, что благодаря совместной работе удалось снизить административное давление на бизнес, что также способствовало улучшению позиции региона в рейтинге состояния инвестклимата.

Напомним, Нижегородская область по итогам 2021 года заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. 4 года назад регион был на 70 месте в нацрейтинге, а уже в 2020 году область стала шестой, поднявшись на 64 позиции.

В 2021 году в основной капитал в Нижегородской области было инвестировано 385,6 млрд рублей, что на 0,4% больше показателей 2020-го. По итогам первого квартала 2022 года объем инвестиций вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
бизнес Глеб Никитин Павел Солодкий
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