Шахунское АО "Молоко" увеличило выработку продукции почти на 20% благодаря бережливым технологиям Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти на 20% выросли производственные показатели выработка у шахунского АО "Молоко" благодаря инструментам бережливого производства нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщили в областном правительстве, бережливые технологии на предприятии внедряют эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) в рамках пилотного режима расширенной годовой поддержки.

Молокозавод в Шахунье является одним из крупнейших в регионе: на производстве трудится около 500 человек, а сырьевая база охватывает территорию Нижегородской и двух соседних областей. Продукция предприятия поставляется в том числе в социально значимые учреждения.

Глава Минпрома Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что для шахунского молокозавода при вступлении в нацпроект "Производительность труда" было важно исключить риски простоя производства и возникновения брака, а также увеличить объём и скорость выпуска продукции. В частности, благодаря участию специалистов ФЦК на двух эталонных участках было выявлено и устранено около 50 "узких мест".

Компании удалось по итогам годовой деятельности увеличить выработку на линии розлива молока почти на 20%, а на линии фасовки молочной продукции - на 14%. Суммарный экономический эффект от применения бережливых технологий превысил 37 млн рублей.

В настоящее время внедрение инструментов нацпроекта продолжается на всех производственных площадках завода.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области к нацпроекту "Производительность труда" присоединились уже 189 компаний.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи и во Всероссийском чемпионате по производительности.

Напомним также, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022 года.