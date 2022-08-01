Опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" в Нижнем Новгороде, который пройдет 17-21 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, при наличии летной погоды с 6:00 до 19:00 над столицей Приволжья будет летать более 20 аэростатов. Локации стартов будут определяться в зависимости от направления и силы ветра.

13 и 14 августа, а также с 17 по 21 августа на Ярмарочной площади с 18:00 будут организованы привязные подъемы. Вход на них будет осуществляться билетам, которые можно будет приобрести на месте и только банковской картой.

Как сообщили в Telegram-канале SharNN, для взрослых билет будет стоить 700 рублей, для детей - 500 рублей. Продолжительность подъема составит 4-6 минут в зависимости от силы ветра.



В завершение фестиваля 21 августа пройдет вечернее свечение аэростатов в амфитеатре у судейской вышки на Гребном канале. Шары расположатся на плотах и на песчаной косе. Планируемое время начала — 20:00. Вход свободный.

Ранее была опубликована программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Также напомним, что стали известны программы фестиваля "Столица закатов" на 12-14 августа и фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 13 августа.