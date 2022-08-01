Глеб Никитин рассказал о взаимодействии Нижегородской области с федеральным центром Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в большом интервью Telegram-каналу "16 негритят" рассказал о взаимодействии региона с федеральным центром.

Говоря о трансфертах из федерального бюджета, глава региона отметил, что целевая поддержка определяется приоритетами федерального центра. При переводе всех средств на нецелевые программы не будет единой государственной политики.

"Реализация национальных проектов, например, это один из примеров такой выверенной системной государственной политики, если именно Российская Федерация считает, что сейчас нужно отремонтировать больницы, например, в рамках модернизации первичного звена, то все регионы должны следовать этой парадигме. А не так, что средства будут перечислены, а они будут потрачены на другие цели, на дорожное строительство, например, а больницы так и останутся в состоянии изношенности и необеспеченности соответствующим уровнем материально технического обеспечения, оборудования и прочего", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что у региона достаточно свободы в распределении ресурсов.

"Да, конечно, удобнее работать, когда у тебя полностью предоставлена свобода, но я считаю, что у нас достаточно свободы в части распределения собственных ресурсов. Свобода она есть, она ограничена разумно, и здесь настаивать либо на том, либо на другом варианте нельзя. Конечно же, и абсолютно закручивать гайки недопустимо абсолютно", - отметил Глеб Никитин.

Также глава региона рассказал о взаимодействии руководителей регионов с федеральными чиновниками.



"Президентом был внедрен абсолютно уникальный формат - работа Государственного совета, были созданы сначала рабочие группы, потом комиссии Государственного совета, в одну такую из комиссий я как раз возглавляю, это комиссия по экологии, но их много, по всем отраслям они работают. Каждую из таких комиссий возглавляет мой коллега губернатор, мы с ним постоянно на связи, и этот инструментарий он позволяет очень тонко настраивать все федеральные программы, меры поддержки под нужды регионов", - рассказал Глеб Никитин.

В заключение темы губернатор рассказал, что ведется постоянная работа по повышению качества работы глав регионов.



"Губернаторов регионов слышат, делают постоянно соответствующие настройки, происходит упрощение бюрократических процедур, работает регуляторная гильотина. Безусловно, предела совершенству нет, иногда возникают какие-то временные сложности, но, в общем и целом программа работает и работает этот формат, когда через Госсовет налажен постоянный эффективный диалог с федеральными министрами, с заместителями председателя правительства и так далее", - подчеркнул Глеб Никитин.

С полным интервью можно ознакомиться по ссылке.