"Страшно было, когда соцсети заводил": Глеб Никитин рассказал про общение с нижегородцами в интернете Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью Telegram-каналу "16 негритят" рассказал об общении с нижегородцами в соцсетях, а также о работе главы региона.

Как рассказал глава региона, выход в соцсети стал для него вызовом.

" Страшно было, когда Instagram* заводил, примерно в этот период, когда я был на самом старте, пандемия началась. Очень сложно было адаптироваться, я там ночами сидел, заснуть не мог, постоянно отвечал на какие-то вопросы", - поделился губернатор.

"Но в конечном итоге человек ко всему адаптируется, и я считаю, что абсолютно ценный инструмент, просто надо его структурировать. Конечно, должны работать помощники, должны работать другие органы исполнительной власти, не должен один обрабатывать все. Если говорить про эмоции, то соцсети конечно неоценимый канал восприятия эмоций", - сказал Глеб Никитин.

При этом чиновник отметил, что соцсети не могут полностью заменить личное общение.

"Ни в коем случае ничем нельзя пренебрегать, совершенно разные уровни погруженности, эмоции совершенно по-другому воспринимаешь. Я всякий раз, когда встречаюсь либо на приеме граждан, либо на визитах, либо на встречах, либо просто на улицах, кстати, очень часто гуляю по улице, и люди подходят и что-то говорят. Разное восприятие. И не хуже, и не лучше", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также глава региона рассказал, что сначала скептически относился к личному приему граждан из-за того, что гораздо эффективнее выступить перед большим количеством людей в зале или пообщаться с людьми прямо на улице.

"На личном приеме ты не много примешь, и у тебя есть пропускная способность. Но в конечном итоге я и этот инструмент стал ценить, потому что побольше с одним человеком пообщавшись, многое для себя открываешь дополнительно. Чтобы полностью быть погруженным в весь спектр настроений у тебя в голове, нужно использовать все инструменты", - поделился Глеб Никитин.

С полным интервью можно ознакомиться по ссылке.

*в настоящее время Instagram запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской.