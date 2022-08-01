Глеб Никитин: "Темпы ревакцинации нужно усиливать" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью Telegram-каналу "16 негритят" рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе.

Напомним, в июле Глеб Никитин и главный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу. На ней Анна Попова отметила, что Нижегородская область прошла ситуацию с COVID-19 очень стабильно и на сегодняшний день в регионе сложилась стабильная обстановка по коронавирусу.

Как рассказал губернатор, сейчас в регионе наблюдается снижение смертности по отношению даже к 2019 году. Глава региона отметил, что пандемия закалила систему здравоохранения региона.

"Она стала лучше работать даже в отношении других видов заболеваемости: сердечно-сосудистые болезни, желудочно-кишечного тракта, онкология, то есть мы в этой ситуации выходим из активной фазы пандемии более сильными. Конечно, это не может не радовать, будем и дальше держать эту ситуацию на контроле", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор отметил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не прекратил работу в регионе. При необходимости в области готовы к разворачиваю дополнительного коечного фонда.

"Сейчас преждевременно говорить, будем ли мы дополнительно ужесточать какие-то требования, на это надо реагировать по ситуации конкретной", - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, в Нижегородской области будет усилена информационная кампания, посвященная ревакцинации.

"Потому что у многих время уже прошло, и нужно темпы ревакцинации увеличивать", - заключил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.