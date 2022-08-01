ГИБДД усилит контроль за пьяными водителями на дорогах Нижнего Новгорода в выходные Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В выходные дни сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода проведут на дорогах города проверки на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что управление транспортным средством в состоянии опьянения - одно из самых опасных нарушений, поскольку является одной из наиболее частых причин ДТП с тяжкими последствиями.

В предстоящие выходные дни сотрудники усилят работу по выявлению водителей, управляющих транспортным средством с признаками опьянения.

В ГИБДД напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь уже к уголовной ответственности: в таком случае ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Нижегородцы могут сообщить о предполагаемых фактах нахождения за рулем водителей в нетрезвом виде, позвонив по номеру "112". При получении таких сообщений оператор напрямую передает информацию в ГИБДД, и госавтоинспекторы незамедлительно принимают меры для установления личности водителя и пресечения его противоправных действий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за семь месяцев 2022 года было составлено 1196 материалов в отношении пьяных водителей. Ар их вине произошло 41 ДТП, в которых 6 нижегородцев погибли.

Напомним, что с 1 августа на территории Нижнего Новгорода также стартовал декадник детской дорожной безопасности.