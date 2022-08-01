Более 1100 человек пострадали на дорогах Нижнего Новгорода за 7 месяцев 2022 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

За 7 месяцев текущего года в отношении водителей и пешеходов в Нижнем Новгороде составлено 47 тысяч административных материалов за нарушения Правил дорожного движения. Об этом рассказали в городском отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД.

Согласно информации, 6732 административных материалов составлено по ст.12.6 КоАП РФ - за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.

Кроме того, по ст.12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) привлечено 2459 водителей.

За нарушение правил перевозки детей сотрудники Госавтоинспекции составили 1411 материалов.

Также за истекший период было составлено 1196 материалов в отношении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.



Как рассказали в ОГИБДД, из-за несоблюдения Правил дорожного движения водителями и пешеходами на дорогах Нижнего Новгорода с начала года зарегистрировано 932 ДТП, в которых 1120 человек пострадали, а 16 нижегородцев погибли.

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев текущего года на дорогах Нижнего Новгорода произошло 117 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в которых 118 юных нижегородцев получили ранения различной степени тяжести.