Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Прогноз погоды на август
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Экономика
12 августа 2022 15:16  [85] Почти 86 млн рублей планируется заложить в бюджете Нижегородской области на реставрацию ОКН
12 августа 2022 14:53  [91] Нижегородские аграрии станут использовать практический опыт коллег из Пензы
12 августа 2022 12:30  [225] Глеб Никитин: "Я вообще категорически не приемлю крайние позиции, они всегда оказываются неправильными, неистинными"
12 августа 2022 10:36  [157] Центробанк в первом полугодии 2022 года в Нижегородской области выявил 12 нелегальных финансовых компаний
12 августа 2022 10:15  [133] Т Плюс реконструирует водоподготовительные установки Дзержинской ТЭЦ
11 августа 2022 14:42  [227] АО "Теплоэнерго" завершило регламентные испытания на сетях и профилактические ремонты в рамках подготовки к отопительному сезону
11 августа 2022 12:14  [281] Нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность участки под домами-самостроями до конца 2023 года
11 августа 2022 10:38  [286] Дефляция в Нижегородской области фиксируется уже третий месяц подряд
10 августа 2022 16:38  [346] ГК "Автодор": строители рассчитывают в 2022 году сдать больше половины от общей протяженности 1 этапа трассы М-12
10 августа 2022 13:07  [259] Александр Ефремцев: "Урожайность с гектара на семь центнеров выше, чем в прошлом году"
Экономика

Почти 86 млн рублей планируется заложить в бюджете Нижегородской области на реставрацию ОКН

12 августа 2022 15:16  [85] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2022 год.

Согласно информации, из федерального бюджета планируется безвозмездное поступление 309,6 млн рублей. Средства будут направлены на следующие цели:

- более 54,3 млн рублей - обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан;

- 48,9 млн рублей на строительство школы на 600 мест в р.п. Ветлужский Краснобаковского района;

- более 11 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам;

- 5,3 млн рублей - на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.

Также из областного бюджета планируется направить 80,3 млн рублей на реставрацию следующих ОКН в Нижнем Новгороде:

- Дом отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого (ул. Славянская, 2),

Дом А.П. Чегодаева (ул. Семашко, 15),

Флигель жилой мещанина И.Ф. Васильченко (ул. Шевченко, д. 17),

Усадьба А.Н. Седова (ул. Студеная, 49/6).

Кроме того, 5,4 млн рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации по сохранению двух ОКН в Арзамасе: Здание бывшего Арзамасского реального училища (ул.Советская, 10) и Корпус лавок сенного двора (Гостиный ряд, 31,33).

Согласно поправкам, 618,4 млн рублей будет направлено на доведение зарплаты "указных" категорий работников до установленных целевых значений (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие), 454,8 млн рублей - на поддержку транспортных предприятий ГП "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс", 36,7 млн рублей – на приобретение девяти единиц подвижного состава для Большеболдинского района.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 3,2 млрд рублей — до 246,3 млрд и 278,9 млрд рублей соответственно. 

Ранее сообщалось, что капремонт запланирован в более 100 ОКН Нижегородской области.

Также напомним, что около 7 млрд рублей направят на снижение рыночного долга нижегородских МСУ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет ОКН Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph