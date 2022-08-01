Почти 86 млн рублей планируется заложить в бюджете Нижегородской области на реставрацию ОКН Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2022 год.

Согласно информации, из федерального бюджета планируется безвозмездное поступление 309,6 млн рублей. Средства будут направлены на следующие цели:

- более 54,3 млн рублей - обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан;

- 48,9 млн рублей на строительство школы на 600 мест в р.п. Ветлужский Краснобаковского района;

- более 11 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам;

- 5,3 млн рублей - на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.

Также из областного бюджета планируется направить 80,3 млн рублей на реставрацию следующих ОКН в Нижнем Новгороде:

- Дом отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого (ул. Славянская, 2),

Дом А.П. Чегодаева (ул. Семашко, 15),

Флигель жилой мещанина И.Ф. Васильченко (ул. Шевченко, д. 17),

Усадьба А.Н. Седова (ул. Студеная, 49/6).

Кроме того, 5,4 млн рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации по сохранению двух ОКН в Арзамасе: Здание бывшего Арзамасского реального училища (ул.Советская, 10) и Корпус лавок сенного двора (Гостиный ряд, 31,33).

Согласно поправкам, 618,4 млн рублей будет направлено на доведение зарплаты "указных" категорий работников до установленных целевых значений (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие), 454,8 млн рублей - на поддержку транспортных предприятий ГП "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс", 36,7 млн рублей – на приобретение девяти единиц подвижного состава для Большеболдинского района.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 3,2 млрд рублей — до 246,3 млрд и 278,9 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что капремонт запланирован в более 100 ОКН Нижегородской области.

Также напомним, что около 7 млрд рублей направят на снижение рыночного долга нижегородских МСУ.