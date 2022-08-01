Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 8 пляжах Нижнего Новгорода

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Ситуация с состоянием воды в нижегородских озерах немного улучшилась. Если в начале августа Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода, то теперь ограничения действуют на восьми официальных пляжах областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, микробиологические показатели воды не соответствует нормам в шести нижегородских водоемах, на которых обустроено восемь пляжей:
Канавинский район:
- озеро Сортировочное, ул. Архангельская;
- озеро Мещерское, Мещерский бульвар;
- озеро Больничное у больницы №39.
Сормовский район:
- озеро Светлоярское, пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля;
- озеро Пестичное.
Ленинский район:
- Озеро Силикатное, пляжи на пр. Ленина, 19б и пр. Ленина, 23.
Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.
Ранее сообщалось, что водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде.
Кроме того, спасатели призывают нижегородцев соблюдать требования безопасности на пляже.
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