Нижегородцы смогут впервые посетить "Заповедные кварталы" на День города Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

"Заповедные кварталы" на День города представят нижегородцам сразу несколько новых программ. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, 20 августа праздничные экскурсии откроет проект по восстановлению стеклянных кирпичей Фальконе на доме № 17 по улице Короленко. Раритет обнаружили летом волонтеры "Том Сойер Фест".

Также в День Нижнего Новгорода с балкона исторического дома, где жил Максим Горький и пел Федор Шаляпин, выступит солист Мариинского театра, приглашённый солист Большого театра России, лауреат международных и всероссийского конкурсов Дмитрий Григорьев.

В саду около Короленко № 17 "Заповедные кварталы" вновь проведут маркет локальных брендов и гараж-сейл.

Вечер праздничной субботы завершится в 20.00 просмотром фильма в кинотеатре под открытым небом на киноклубе "Wink – Заповедные кварталы". Вход на мероприятия свободный, запись на экскурсии отдельно по ссылке:https://tickets.zkvartaly.ru/. Подробнее о программе на День города можно узнать в паблике проекта https://vk.com/z_kvartaly.

##579585##Ранее “Заповедные кварталы” представили на форуме "Архнаследие" свою концепцию сохранения ОКН.