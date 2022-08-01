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Культура и отдых

Нижегородцы смогут впервые посетить "Заповедные кварталы" на День города

15 августа 2022 13:22  [258] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

"Заповедные кварталы" на День города представят нижегородцам сразу несколько новых программ. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, 20 августа праздничные экскурсии откроет проект по восстановлению стеклянных кирпичей Фальконе на доме № 17 по улице Короленко. Раритет обнаружили летом волонтеры "Том Сойер Фест".

Также в День Нижнего Новгорода с балкона исторического дома, где жил Максим Горький и пел Федор Шаляпин, выступит солист Мариинского театра, приглашённый солист Большого театра России, лауреат международных и всероссийского конкурсов Дмитрий Григорьев. 

В саду около Короленко № 17 "Заповедные кварталы" вновь проведут маркет локальных брендов и гараж-сейл.

Вечер праздничной субботы завершится в 20.00 просмотром фильма в кинотеатре под открытым небом на киноклубе "Wink – Заповедные кварталы".  Вход на мероприятия свободный, запись на экскурсии отдельно по ссылке:https://tickets.zkvartaly.ru/.  Подробнее о программе на День города можно узнать в паблике проекта https://vk.com/z_kvartaly.

##579585##Ранее “Заповедные кварталы” представили на форуме "Архнаследие" свою концепцию сохранения ОКН.

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Теги:
День города
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