Нижегородский ЦУР с начала года отработал более 3 тысяч сообщений в соцсетях, адресованных ГЖИ Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

ЦУР Нижегородской области 12 августа провёл прямой эфир с руководителем региональной Госжилинспекции Игорем Сербулом. Темой эфира стало содержание придомовых территорий.

Напомним, что за 7 месяцев 2022 года нижегородский ЦУР отработал более 3 тысяч сообщений из соцсетей, которые касаются содержания МКД и придомовых территорий. Игорь Сербул ответил на основные вопросы, собранные с помощью системы "Инцидент-менеджмент", а также на поступившие в ходе прямого эфира.

Чаще всего нижегородцы поднимали вопросы об уборке придомовой территории, содержании контейнерных площадок и внутридомовых проездов, покосе травы, спиле аварийных деревьев и содержании детских площадок.

Игорь Сербул подчеркнул, что сейчас оставить обращение в ГЖИ можно как лично, подготовив письменное обращение, так и в онлайн-формате: через порталы "ГИС.ЖКХ"и "Госуслуги. Решаем вместе".

"Мы устанавливаем себе срок в сутки для ответа на обращения людей, в частности для разъяснений, но по возможности в этот же срок стараемся решить и сам вопрос", - сообщил руководитель ведомства.

Он отметил, что главным управляющим органом многоквартирного дома является собрание жильцов. С его помощью решаются вопросы содержания общего имущества дома, в том числе и его придомовой территории, определяется обслуживающая организация, которая отвечает за содержание дома и территории. Совет дома с председателем необходимы для эффективного управления общим имуществом.

"Часто мы обращаем внимание на то, что люди пишут сразу в надзорный орган, коим мы являемся, в обход своей УК. Это удлиняет путь решения самой проблемы", - подчеркнул Игорь Сербул.

Посмотреть запись трансляции можно по ссылке.

Напомним, по итогам 2021 года в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области поступило 43 369 обращений. Кроме того, 12 495 телефонных звонков было принято на горячую линию, а ещё около 12,5 тысяч сообщений в адрес ГЖИ нижегородцы оставили в соцсетях.