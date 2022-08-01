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Общество

Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в лагере "Солнечный" в Городецком районе

09 августа 2022 12:16  [78] Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области завершило эпидемиологическое расследование в детском лагере "Солнечный". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее появилась информация об ухудшении самочувствия детей в загородном оздоровительном учреждении. Региональные Минздрав и Минобр взяли на контроль ситуацию с лагерем. 

Согласно информации, причиной недомогания стала энтеровирусная инфекция. На данный момент все заболевшие дети изолированы, контактные выехали из лагеря. Результаты исследований проб воды, продуктов и смывов в лагере соответствуют нормам, среди сотрудников носителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Также в ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: некачественная уборка помещений отрядов, отсутствие мыла и антисептиков в нескольких отрядах, малое количество дезинфицирующих средств для обработки посуды, несвоевременное выявление и изоляция заболевших, отсутствие медицинского наблюдения за контактными, несвоевременное проведение дезинфекционных мероприятий.

Материалы расследования будут переданы в прокуратуру.

Специалисты провели заключительную дезинфекцию и уже 9 августа в лагере стартовала новая смена.

Напомним, в конце июля Минобр Нижегородской области организовал проверку лагеря "Салют" после жалоб нижегородцев в соцсетях на плохое качество еды в оздоровительном лагере, некачественную организацию досуга детей и условия их проживания. По итогам проверки руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей.

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Теги:
Детские лагеря Инфекция Роспотребнадзор
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