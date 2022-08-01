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Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.
Согласно информации, продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре будет запрещена в радиусе не менее 500 метров от проведения мероприятий на следующих площадках города:
- проспект Ленина, у дома №113 (гипермаркет "О КЕЙ", Автозаводский район);
- парк имени "1 Мая" (Канавинский район, ул.Октябрьской революции, 31);
- у кинотеатра "Россия" (Ленинский район, пр.Ленина,32);
- ФОК "Юность" (Московский район, ул.Ярошенко, 5а);
- площадь Минина и Пожарского (Нижегородский район);
- парк "Швейцария" (Приокский район, пр.Гагарина, 35);
- площадь Советская, у д.5 (ТРЦ "Жар-Птица", Советский район);
- площадь Буревестника (Сормовский район).
Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.
Также напомним, что территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде.
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