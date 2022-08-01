Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.

Согласно информации, продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре будет запрещена в радиусе не менее 500 метров от проведения мероприятий на следующих площадках города:

- проспект Ленина, у дома №113 (гипермаркет "О КЕЙ", Автозаводский район);

- парк имени "1 Мая" (Канавинский район, ул.Октябрьской революции, 31);

- у кинотеатра "Россия" (Ленинский район, пр.Ленина,32);

- ФОК "Юность" (Московский район, ул.Ярошенко, 5а);

- площадь Минина и Пожарского (Нижегородский район);

- парк "Швейцария" (Приокский район, пр.Гагарина, 35);

- площадь Советская, у д.5 (ТРЦ "Жар-Птица", Советский район);

- площадь Буревестника (Сормовский район).

Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Также напомним, что территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде.