Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый соседский центр, ставший уже 14 в городе, открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, центр оформлен в современном стиле и оснащен современным оборудованием.

"Жители активно участвуют в различных мероприятиях, в том числе прорабатывают определенные вопросы, которые с помощью соседского центра и ТОСов доводят до районной и городской администрации", - сказал глава Нижнего Новгорода.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что в новом пространстве каждый сможет найти себе занятие. В соседском центре оборудованы кухня, помещение для занятия фитнесом, а рядом находятся спортивные объекты и пляж.

В день открытия в соседском центре в актовом зале прошли чтения авторских стихов, посвященных Автозаводском району, в спортивном зале - репетиция хореографического номера воспитанниц местной школы. Также прошла лекция нутрициолога по правильному питанию и мастер- класс для детей по изготовлению аппликации.

Ранее сообщалось, что семь соседских центров нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.