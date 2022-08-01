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Бизнес

Нижегородское ООО "Кровля и изоляция" стало 191 в регионе участником нацпроекта "Производительность труда"

16 августа 2022 17:47  [212] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородское ООО "Кровля и изоляция" стало 191 в регионе участником нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, предприятие специализируется на продаже товар для строительства и отделки дома.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, инструменты нацпроекта помогают торговым предприятиям увеличивать производительность труда без дополнительных вложений, которые могли бы влиять на конечную цену.

Так, расходы могут увеличиться из-за неудачной логистики, работы с запасами и многим другим. Для снижения этих и других издержек на торговом предприятии будут внедрены бережливые технологии.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что ООО "Кровля и изоляция" стало 20 предприятием в сфере торговли, присоединившимся к нацпроекту. Первое - производитель окон "Свето-прозрачные конструкции" - увеличил выработку на 20%.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в федеральном форуме "Производительность 360" в Сочи и во Всероссийском чемпионате по производительности.

Напомним также, что Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров федерального рейтинга региональных центров компетенций по итогам работы в первом полугодии 2022 года.

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Теги:
Нацпроект
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