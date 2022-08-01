Нижегородская область планирует заключить договор о двустороннем сотрудничестве с таиландской провинцией Сураттани Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители Нижегородской области обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с руководством таиландской провинции Сураттани. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде Евгений Томихин, губернатор провинции Сураттани Витчавут Тинто, директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, ректор НГЛУ Жанна Никонова, проректор по международной деятельности ННГУ Александр Бедный, руководство региональной Торгово-промышленной палаты, представители управления по промышленности, сельскому хозяйству, культуре, туризму, спорту, Торговой палаты, а также нескольких образовательных учреждений Сураттани.

Как отметил Витчавут Тинто, Сураттани является одной из ведущих по социально-экономическому значению провинций Королевства Таиланд. Здесь развито сельское хозяйство и туризм, а благодаря масштабному производству пальмового масла провинция получила статус "Столицы пальмового масла".

Глава провинции добавил, что в Сураттани множество туристических мест, среди которых выделяются острова Самуи, Пханган и национальный парк Кхао Сок.

В свою очередь Ольга Гусева отметила, что у регионов огромный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества. В прошедшем году в нижегородских вузах обучение прошли 9 студентов из Таиланда, а в НГЛУ уже более 5 лет работает центр тайского языка и культуры.

Также директор департамента внешних связей региона добавила, что для нижегородцев интересным решением мог бы стать запуск прямого рейса из Нижнего Новгорода в Таиланд, в частности в провинцию Сураттани. Кроме того, в ближайшее время планируется подписание договора о двустороннем сотрудничества.

Как сообщили в посольстве России в Таиланде, в октябре текущего года руководство страны прибудет с официальным визитом в Москву. Рассматривается и возможность визита в Нижегородскую область для знакомства с потенциалом региона.

Ранее Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией.

Также напомним, что делегация из Республики Сербской посетила с рабочим визитом Нижегородскую область.

Кроме того, делегация из Уганды впервые посетила Нижегородскую область в июне текущего года.