группа Корни
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Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, концерт пройдет в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная".
Выступления начнутся в 19:00 на набережной Юрия Долгорукого. Вход свободный.
Напомним, ранее заявлялось, что в рамках тура в поддержку внутреннего туризма выступления Виктории Дайнеко, "Фабрики" и "Корни" пройдут в Нижнем Новгороде.
Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.
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