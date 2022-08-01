Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа Культура и отдых

группа Корни Фото: организаторы мероприятия НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа. Об этом сообщают организаторы. Согласно информации, концерт пройдет в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная". Выступления начнутся в 19:00 на набережной Юрия Долгорукого. Вход свободный. Напомним, ранее заявлялось, что в рамках тура в поддержку внутреннего туризма выступления Виктории Дайнеко, "Фабрики" и "Корни" пройдут в Нижнем Новгороде. Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

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