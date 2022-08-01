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Культура и отдых

Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа

17 августа 2022 10:28  [176] Культура и отдых
группа Корни

группа Корни

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, концерт пройдет в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная".

Выступления начнутся в 19:00 на набережной Юрия Долгорукого. Вход свободный.

Напомним, ранее заявлялось, что в рамках тура в поддержку внутреннего туризма выступления Виктории Дайнеко, "Фабрики" и "Корни" пройдут в Нижнем Новгороде.

Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и  программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городец Концерты
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