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Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 19-21 августа

17 августа 2022 11:05  [147] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Традиционный мультижанровый фестиваль "Столица закатов" вновь пройдет в Нижнем Новгороде на этой неделе. АНО "Центр 800" объявили программу выступлений с пятницы по воскресенье.

Так, "Столица закатов. Соло на закате" состоится на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

19 августа выступления уличных артистов пройдут с 19:00 до 20:00 на Нижневолжской набережной у причала №5 (группа Treska), Стрелке (вокалист  группы Maple Season Женя Туманов), набережной Федоровского (Кристина Фиш в сопровождении струнного квартета) и площади Сенной (вокалист группы GREED Андрей Иванчиков).

20 августа артисты выступят так же с 19:00 до 20:00 на всех площадках. Нижневолжская набережная - DJ Denis White, Стрелка - саксофонист Роман Шерстнев, набережная Федоровского - солист проекта Spring Spirit Solo Вадим Пименов, площадь Сенная - гитарный дуэт Espresso.

21 августа в амфитеатре Нижневолжской набережной с 18:00 до 22:00 вновь состоится танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio. С 19:00 до 20:00 нижегородцы и гости города могут послушать выступления уличных артистов на всех площадках. Нижневолжская набережная - Анастасия Тес, Стрелка - вокалистка Мария Егорова, набережная Федоровского - певица Лилия Вельтман, площадь Сенная - вокалист группы Morris Антон Шер.

Выступления уличных музыкантов могут быть отменены из-за погодных условий. Актуальную информацию можно узнать в Telegram-канале "Нижний 800".

В арт-кластере "Красная Слобода" 20 августа в 22.00 в рамках направления «Столица закатов. После заката» пройдет вечеринка, хедлайнером которой станет Феликс Бондарев и его инди-рок-группа RSAC. Проект получил большую известность после вирусного хита "NBA (Не мешай)" — клип на трек набрал больше 150 миллионов просмотров. Вход на мероприятие — строго 18+. Количество мест ограничено, билеты доступны по ссылке.

Ранее была опубликована программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и  программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Также напомним, что фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в нижегородских пакгаузах 26-28 августа.

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Теги:
Музыка Фестиваль
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