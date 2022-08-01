Два амбулаторных онкологических центра откроются в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два амбулаторных онкологических центра откроются в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках реализации программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" ведется строительство центров амбулаторной онкологической помощи в Починках и Шахунье. На закупку оборудования для них из областного бюджета выделено 23,5 млн рублей.

В Шахунье центр откроется на базе центральной районной больницы. Для него закупят цифровой маммограф и кресло для проведения химиотерапии в дневном стационаре.

Сотрудники ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" осмотрели готовность помещений ЦАОП в Шахунье и маршрутизацию пациентов для проведения диагностических исследований и химиотерапевтического лечения. Также специалисты дали рекомендации по дальнейшей подготовке к открытию.

В ЦАОП на территории Починок планируется закупить цифровые маммографы.

Ранее сообщалось, что смертность от новообразований снизилась в Нижегородской области.

Также напомним, что стационар №3 онкодиспансера в Дзержинске будет реконструирован за 65 млн рублей.