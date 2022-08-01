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Культура и отдых

ОМК и фонд "ОМК-Участие" представят в России новую картину Эрика Булатова, посвященную Выксе

17 августа 2022 13:07  [118] Культура и отдых
Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и благотворительный фонд "ОМК-Участие" (основан по инициативе руководителей и сотрудников ОМК) впервые представляют в России новую картину всемирно известного российского художника, одного из основателей соц-арта Эрика Булатова.

Работа "Между светом и пламенем" написана автором после визита в город Выксу (Нижегородская область) в 2020 году, где при поддержке компании и фонда прошел "Сезон Эрика Булатова". Эрик Булатов – советский и российский художник, один из основателей соц-арта. Почетный член Российской академии художеств. Характерным и узнаваемым творческим методом Булатова является столкновение плакатного текста с фигуративной (чаще всего пейзажной) составляющей. Работы автора выставлены во многих музеях мира.

До 19 августа включительно картину можно увидеть в Московском офисе ОМК (г. Москва, Озерковская набережная, 28, стр.2). В сентябре выставка с новой картиной Эрика Булатова откроется в городе Выксе, в Музее истории ВМЗ, расположенном в доме-усадьбе Баташевых-Шепелевых (г. Выкса, ул. Ленина, 5).

На полотне изображен сам художник в защитной каске, маске и наушниках, с фотоаппаратом в руках. В автопортрете выражены отголоски пандемии и впечатления от посещения выксунского завода ОМК осенью 2020 года. Яркие краски производства выступают вперед на фоне проникающего света из окон завода. Таким образом, художник подчеркнул высокие температуры и мощности, которые свойственны металлургическому производству.

"Благодарим Эрика Булатова за столь прекрасный подарок. Для нас большая честь, что один из главных художников современности написал автопортрет, вдохновившись визитом на наше производство и в город Выксу, который по сути является музеем современного искусства под открытым небом. Это будет уже третья работа Эрика Владимировича в Выксе: на территории выксунского завода ОМК находится его самая большая живописная работа – мурал из двух картин "Стой-Иди" и "Амбар в Нормандии". А в местном музее выставлена одна из самых известных работ мастера, связанная с поэтическим словом – "Черный вечер, белый снег". Приглашаем жителей и гостей Выксы насладиться творчеством Эрика Булатова", – отметила председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.

Справка
Эрик Булатов – советский и российский художник, один из основателей соц-арта. Почетный член Российской академии художеств. Характерным и узнаваемым творческим методом Булатова является столкновение плакатного текста с фигуративной (чаще всего пейзажной) составляющей. Работы автора выставлены во многих музеях мира.

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Теги:
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