Граффити с изображениями спортсменов появились на домах по улице Пермякова в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Граффити с изображениями спортсменов появились на домах по улице Пермякова в Автозаводском районе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Согласно информации, муралы посвящены 90-летию Автозаводского района.

Как рассказал Юрий Шалабаев, на Автозаводе, родине нижегородского хоккея, главным героем граффити стал хоккеист, готовящийся к броску. На соседних домах был изображены футболист и абстракция с новым логотипом Автозавода. Рисунки были созданы за полтора месяца.

Дома, на которых появились граффити, расположены вдоль Пермяковского озера, на котором в прошлом году была оборудована спортивная площадка и коробка. Также по соседству открылся новый соседский центр.

Ранее сообщалось, что цветы высотой 15 метров "выросли" на здании в Щербинках.