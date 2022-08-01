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Граффити с изображениями спортсменов появились на домах по улице Пермякова в Автозаводском районе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.
Согласно информации, муралы посвящены 90-летию Автозаводского района.
Как рассказал Юрий Шалабаев, на Автозаводе, родине нижегородского хоккея, главным героем граффити стал хоккеист, готовящийся к броску. На соседних домах был изображены футболист и абстракция с новым логотипом Автозавода. Рисунки были созданы за полтора месяца.
Дома, на которых появились граффити, расположены вдоль Пермяковского озера, на котором в прошлом году была оборудована спортивная площадка и коробка. Также по соседству открылся новый соседский центр.
Ранее сообщалось, что цветы высотой 15 метров "выросли" на здании в Щербинках.
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