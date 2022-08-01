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Частотные преобразователи "Веспер" – снижение эксплуатационных расходов

17 августа 2022 14:00  [94]

 

Устройства плавного пуска и преобразователи частоты являются промежуточными элементами при подключении электродвигателей к источнику питания. Это популярные и важные компоненты приводных систем. Первые обеспечивают плавный пуск приводимой машины, а вторые – регулируют скорость вращения.

 

 

На сайте https://prompoint.ru/catalog/chastotnye-preobrazovateli/vesper-privod/ компании "Промышленная точка" можно более детально ознакомиться с большим выбором промышленного электрооборудования и воспользоваться выгодными предложениями.

 

 

Асинхронные двигатели с питанием от преобразователей частоты являются одним из наиболее часто используемых решений в современных приводных системах. Устройство не позволит, например, длительную работу с перегрузкой двигателя.

 

 

Помимо регулирования скорости, современные преобразователи частоты "Веспер" также позволяют поддерживать высокий крутящий момент. Кроме того, встроенное в устройство векторное управление позволяет делать это точно даже при изменяющемся моменте.

 

 

Частотные преобразователи российского производителя "Веспер" необходимо использовать, когда привод требует точного управления скоростью, что также часто связано с использованием энкодера:

 

 


  • приводы кранов и подъемников – требуются высокие крутящие моменты при пуске и плавность работы;

  • мельницы, смесители, требующие стабилизации скорости и высокого крутящего момента;

  • центрифуги – требуется высокий крутящий момент и точная регулировка при пуске и торможении;

  • намотчики – регулировка крутящего момента, необходимая для достижения соответствующего натяжения материала;

  • конвейеры – необходима точность перемещения и высокий крутящий момент при движении нагруженной машины.


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Благодаря преобразователю частоты можно увеличить время работы машины за счет уменьшения количества остановок или устранения неблагоприятных явлений при работе. Кроме того, регулируя скорость двигателя в зависимости от конкретного применения, можно увеличить производительность.

 

 

Частотные преобразователи обеспечивают полный контроль не только за запуском, остановкой и частотой вращения, но и дают полное представление о состоянии двигателя и его диагностику. Они улучшают качество всего процесса и предотвращают возникновение нежелательных явлений, а также обеспечивают безопасную работу приводной системы и выполняют множество функций для защиты двигателя.

 

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