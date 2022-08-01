Частотные преобразователи "Веспер" – снижение эксплуатационных расходов

Устройства плавного пуска и преобразователи частоты являются промежуточными элементами при подключении электродвигателей к источнику питания. Это популярные и важные компоненты приводных систем. Первые обеспечивают плавный пуск приводимой машины, а вторые – регулируют скорость вращения.
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Асинхронные двигатели с питанием от преобразователей частоты являются одним из наиболее часто используемых решений в современных приводных системах. Устройство не позволит, например, длительную работу с перегрузкой двигателя.
Помимо регулирования скорости, современные преобразователи частоты "Веспер" также позволяют поддерживать высокий крутящий момент. Кроме того, встроенное в устройство векторное управление позволяет делать это точно даже при изменяющемся моменте.
Частотные преобразователи российского производителя "Веспер" необходимо использовать, когда привод требует точного управления скоростью, что также часто связано с использованием энкодера:
Благодаря преобразователю частоты можно увеличить время работы машины за счет уменьшения количества остановок или устранения неблагоприятных явлений при работе. Кроме того, регулируя скорость двигателя в зависимости от конкретного применения, можно увеличить производительность.
Частотные преобразователи обеспечивают полный контроль не только за запуском, остановкой и частотой вращения, но и дают полное представление о состоянии двигателя и его диагностику. Они улучшают качество всего процесса и предотвращают возникновение нежелательных явлений, а также обеспечивают безопасную работу приводной системы и выполняют множество функций для защиты двигателя.
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