Частотные преобразователи "Веспер" – снижение эксплуатационных расходов

Устройства плавного пуска и преобразователи частоты являются промежуточными элементами при подключении электродвигателей к источнику питания. Это популярные и важные компоненты приводных систем. Первые обеспечивают плавный пуск приводимой машины, а вторые – регулируют скорость вращения.

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Асинхронные двигатели с питанием от преобразователей частоты являются одним из наиболее часто используемых решений в современных приводных системах. Устройство не позволит, например, длительную работу с перегрузкой двигателя.

Помимо регулирования скорости, современные преобразователи частоты "Веспер" также позволяют поддерживать высокий крутящий момент. Кроме того, встроенное в устройство векторное управление позволяет делать это точно даже при изменяющемся моменте.

Частотные преобразователи российского производителя "Веспер" необходимо использовать, когда привод требует точного управления скоростью, что также часто связано с использованием энкодера:



приводы кранов и подъемников – требуются высокие крутящие моменты при пуске и плавность работы;



мельницы, смесители, требующие стабилизации скорости и высокого крутящего момента;



центрифуги – требуется высокий крутящий момент и точная регулировка при пуске и торможении;



намотчики – регулировка крутящего момента, необходимая для достижения соответствующего натяжения материала;



конвейеры – необходима точность перемещения и высокий крутящий момент при движении нагруженной машины.





Благодаря преобразователю частоты можно увеличить время работы машины за счет уменьшения количества остановок или устранения неблагоприятных явлений при работе. Кроме того, регулируя скорость двигателя в зависимости от конкретного применения, можно увеличить производительность.

Частотные преобразователи обеспечивают полный контроль не только за запуском, остановкой и частотой вращения, но и дают полное представление о состоянии двигателя и его диагностику. Они улучшают качество всего процесса и предотвращают возникновение нежелательных явлений, а также обеспечивают безопасную работу приводной системы и выполняют множество функций для защиты двигателя.

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