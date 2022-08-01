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Общество

Глеб Никитин: "Нижегородские предприятия показали высокий уровень разработок на "Армии-2022"

17 августа 2022 18:47  [184] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 августа осмотрел стенды нижегородских предприятий на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" и провел встречи с руководством компаний.

Напомним, в этом году на форуме 15 нижегородских компаний представляют более 110 образцов продукции различной направленности.

"Продукция нижегородских предприятий производит очень положительное впечатление. Представленные решения проработаны, многие из них уже реализованы или готовы к реализации. Это касается как гражданской, так и военной продукции. Кроме укрепления обороноспособности страны, предприятия ОПК играют серьезную роль в региональной экономике. Там работает около 90 000 человек, среди них очень много талантливых и неравнодушных людей. Нередко лично бываю на оборонных предприятиях, общаюсь с людьми и знаю, сколько труда стоит за разработками", - отметил Глеб Никитин.

В работе нижегородской делегации принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Для Нижегородской области участие в таком форуме – это возможность с гордостью показать достижения нашей науки и промышленности. Продукция нижегородских предприятий ОПК, в том числе гражданская, очень конкурентоспособна на рынке. Кроме того, многие предприятия представили на форуме разработки с более высоким уровнем локализации, то есть в этой сфере речь также идет об импортозамещении. К примеру, если мы говорим о приборостроении, то ряд комплектующих, которые ввозились из других стран, уже производится на наших предприятиях", - подчеркнул Андрей Саносян.

АО "ОКБМ Африкантов" в составе госкорпорации "Росатом" представил макет энергетической установки нового поколения "Ритм-200", которая будет смонтирована на строящемся атомном ледоколе "Чукотка".

РФЯЦ – ВНИИЭФ показал на выставке такие разработки, как компактная ЭВМ "АПК-1Э" на отечественных компонентах "Эльбрус-8С", система полного жизненного цикла "Цифровое предприятие", системы спутниковой навигации, бортовые радиационно-стойкие вычислители, взрывотехнический экспериментальный комплекс, устройство для контроля герметичности сосудов большого объема.

ПАО "АНПП "Темп-Авиа" представляет свою продукцию в составе общей экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в демонстрационном центре АО "КТРВ". Компания демонстрирует измеритель высотно-скоростных параметров, компас-индикатор-сигнализатор, бесплатформенную навигационную систему и макеты "Система мониторинга зданий и сооружений" и "Энергосберегающее вибрационное устройство".

ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева участвует в выставке с моделями судов на подводных крыльях, судов с воздушными кавернами и экраноплана.

АО "НПП "Полет" представляет компактный модем, способный работать на высокой скорости в радиусе 300 км. Устройство способно передавать видео в 4К-качестве.

Ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева представили амфибийный транспорт нового поколения - вездеходы "Русак". Колесные и гусеничные машины с гибридной силовой установкой не имеют мировых аналогов, они экологичны, способны работать при экстремально низких температурах и в сложных природно-климатических условиях, в районах Крайнего Севера, Арктики и Антарктиды, полезны в спасательных операциях и при ликвидации последствий ЧС. Работа над проектом велась в рамках соглашения между НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Минобрнауки РФ при поддержке Нижегородского НОЦ.

Ранее Глеб Никитин принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".

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Теги:
Армия Военные
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