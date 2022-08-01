Глеб Никитин: "Нижегородские предприятия показали высокий уровень разработок на "Армии-2022" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 августа осмотрел стенды нижегородских предприятий на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" и провел встречи с руководством компаний.

Напомним, в этом году на форуме 15 нижегородских компаний представляют более 110 образцов продукции различной направленности.

"Продукция нижегородских предприятий производит очень положительное впечатление. Представленные решения проработаны, многие из них уже реализованы или готовы к реализации. Это касается как гражданской, так и военной продукции. Кроме укрепления обороноспособности страны, предприятия ОПК играют серьезную роль в региональной экономике. Там работает около 90 000 человек, среди них очень много талантливых и неравнодушных людей. Нередко лично бываю на оборонных предприятиях, общаюсь с людьми и знаю, сколько труда стоит за разработками", - отметил Глеб Никитин.

В работе нижегородской делегации принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Для Нижегородской области участие в таком форуме – это возможность с гордостью показать достижения нашей науки и промышленности. Продукция нижегородских предприятий ОПК, в том числе гражданская, очень конкурентоспособна на рынке. Кроме того, многие предприятия представили на форуме разработки с более высоким уровнем локализации, то есть в этой сфере речь также идет об импортозамещении. К примеру, если мы говорим о приборостроении, то ряд комплектующих, которые ввозились из других стран, уже производится на наших предприятиях", - подчеркнул Андрей Саносян.

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Ранее Глеб Никитин принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".