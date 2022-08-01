Фото:
"Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, в нем примут участие оркестры из Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова, а возглавит шествие Заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров.
Фестиваль начнется в 10:45 с мини-концерта участников, а затем пройдет шествие из более 350 музыкантов, артистов оригинального жанра и танцоров. Парад проследует до площади Минина и Пожарского, где пройдет сводный концерт оркестров.
Как отмечают организаторы, духовая музыка России стала ярким явлением в мировой музыкальной культуре, с которой теперь смогут ознакомиться и нижегородцы.
С программой парада и его участниками можно ознакомиться по ссылке.
Ранее была опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" на 19-21 августа, программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+