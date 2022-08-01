"Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в нем примут участие оркестры из Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова, а возглавит шествие Заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров.

Фестиваль начнется в 10:45 с мини-концерта участников, а затем пройдет шествие из более 350 музыкантов, артистов оригинального жанра и танцоров. Парад проследует до площади Минина и Пожарского, где пройдет сводный концерт оркестров.

Как отмечают организаторы, духовая музыка России стала ярким явлением в мировой музыкальной культуре, с которой теперь смогут ознакомиться и нижегородцы.

С программой парада и его участниками можно ознакомиться по ссылке.

Ранее была опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" на 19-21 августа, программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.