Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 августа 2022 08:47  [66] "Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа
17 августа 2022 13:07  [181] ОМК и фонд "ОМК-Участие" представят в России новую картину Эрика Булатова, посвященную Выксе
17 августа 2022 11:05  [225] Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 19-21 августа
17 августа 2022 10:28  [235] Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа
15 августа 2022 18:58  [361] Фестиваль скоростей "Русские крылья" в Чкаловске посетили около 10 тысяч гостей
15 августа 2022 18:32  [585] Форум "Музейные маршруты России" пройдет в Нижегородской области 17-18 августа
15 августа 2022 15:34  [270] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил праздник "Сабантуй" в парке "Швейцария"
15 августа 2022 13:22  [284] Нижегородцы смогут впервые посетить "Заповедные кварталы" на День города
14 августа 2022 12:58  [476] Нижегородцы смогут посмотреть фильм "Студия Нижний" с 18 августа в кинотеатрах
12 августа 2022 15:36  [445] Объявлена программа "Культурных выходных" на Нижне-Волжской набережной на 13-14 августа
Культура и отдых

"Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа

18 августа 2022 08:47  [66] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в нем примут участие оркестры из Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова, а возглавит шествие Заслуженный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров.

Фестиваль начнется в 10:45 с мини-концерта участников, а затем пройдет шествие из более 350 музыкантов, артистов оригинального жанра и танцоров. Парад проследует до площади Минина и Пожарского, где пройдет сводный концерт оркестров.

Как отмечают организаторы, духовая музыка России стала ярким явлением в мировой музыкальной культуре, с которой теперь смогут ознакомиться и нижегородцы.

С программой парада и его участниками можно ознакомиться по ссылке.

Ранее была опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" на 19-21 августа, программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музыка Парад
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph