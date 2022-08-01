Нижний Новгород занимает 6 место в стране по численности населения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижний Новгород по численности населения в настоящее время занимает 6 место в РФ. Об этом рассказала замруководителя Нижегородстата Лариса Богаткова.

Согласно данным на начало 2022 года, в Нижнем Новгороде проживало 1 млн 234 тысячи человек. Причём бо́льшая часть населения - это женщины: мужчины представляют всего 44%.

На начало года 58,2% нижегородцев составляют люди в трудоспособном возрасте. Пенсионеров в городе насчитывается 24,4%, детей и подростков - лишь 17,4% от общего числа населения.

За 2021 год в Нижнем Новгороде родилось 10 802 ребёнка: 51,8% новорожденных – мальчики. А за первое полугодие 2022 года на свет появился уже 4 931 младенец. Средний возраст рожениц по итогам прошлого года составил от 30 до 39 лет, хотя всего пять лет назад наибольшее число женщин обзаводилось детьми в возрасте от 20 до 29 лет.

В 2021 году заключено 7 603 брака, что на 17,1% больше, чем годом ранее. Но и разводились горожане на 5,3% чаще - всего в прошлом году оформлено 5 349 разводов.

Напомним, что Артём и София стали самыми популярными именами для младенцев в Нижегородской области в 2021 году. Кроме того, в прошлом году родились малыши с именами Вишня, Челси и Одессей.