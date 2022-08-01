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Общество

Более 500 зон с особыми условиями использования в Нижегородской области внесены в ЕГРН в июле

18 августа 2022 16:26  [119] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Кадастровая палата по Нижегородской области в июле внесла в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах одного района, пяти населённых пунктов Нижегородской области, а также о 510 зонах с особыми условиями использования территорий. Все внесённые в реестр сведения будут размещены на Публичной кадастровой карте.

В июле в указанный перечень вошли следующие территории:

– 385 зон, связанных с охраной линейных объектов для эксплуатации транспорта, а также охранных зон, устанавливаемых для линейных промышленных, энергетических объектов, и объектов связи;

– 16 санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

– 13 зон по санитарной охране источников питьевой воды и хозяйственно-бытового водоснабжения;

– 46 водоохранных зон и 27 прибрежных защитных полос;

– 23 зоны, связанные с охраной ОКН.

Согласно информации, за июль в ЕГРН внесены данные о 17 зонах охраны объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде, расположенных на улицах Новой, Горького, Шевченко, Малой Ямской и Большие Овраги. Также ЕГРН пополнился сведениями о 6 охранных зонах, расположенных в посёлке Воскресенское: в частности, охранная зона Воскресенской церкви и Усадьбы Ф. Шагина.

Кроме того, добавлены записи о 4 территориях региональных ОКН: в частности, был выделен "Жилой дом общества старых большевиков" на улице Минина в областном центре.

Дополнительно в Кадастровой палате рассказали, что в ЕГРН внесены сведения о границах Тоншаевского муниципального округа и 5 населённых пунктов региона.

По итогам июля в реестре обозначены ещё 102 береговые линии – границы водных объектов, расположенные в различных районах Нижегородской области, а также 5 особо охраняемых природных территорий области, куда вошли памятниках природы регионального значения "Парк р.п. Вознесенское" и "Озеро Спасское".

Ранее сообщалось, что Росреестр и МФЦ перешли на безбумажный документооборот. В том числе, Росреестр прекратил принимать почтовые отправления.

Напомним, Росреестр планирует интегрировать все свои сервисы на портал Госуслуг к концу 2023 года.

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Теги:
Кадастровая палата ОКН Росреестр
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