Реставрация монумента боевой и трудовой славы завершилась в Автозаводском районе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реставрация монумента боевой и трудовой славы завершилась в Автозаводском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что работы по восстановлению монумента Боевой и трудовой славы автозаводцев" стартовали в начале августа. Тогда его обещали привести в порядок ко Дню города, но специалисты успели завершить реставрацию раньше.

Сообщалось, что реставраторы переложат 1,5 тонны утраченной цветной смальты, из которой состоит мозаика на монументе.

Как рассказал Юрий Шалабаев, памятник был построен в 1980 году и открыт в День Победы. С тех пор он ни разу не реставрировался.

"Я его строительство не застал, но родители рассказывали, как одновременно в сквере могли работать до тысячи человек: возводили монумент, благоустраивали парк. Для автозаводцев это место по сей день остаётся сакральным", - писала глава города во время начала работ.

Ранее сообщалось, что панно на фасаде дома купца Мичурина в Нижнем Новгороде отреставрируют в августе.