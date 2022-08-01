Разработчики в прямом эфире ответят на вопросы по новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде 22 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В понедельник, 22 августа, накануне ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" во "Вконтакте" пройдёт прямой эфир, во время которого разработчики ответят на актуальные вопросы горожан.

Тема эфира будет посвящена началу введения новой маршрутной сети общественного транспорта.

В прямом эфире примут участие:

— Артём Бафанов, директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" (государственный оператор работы общественного транспорта в Нижегородской области);

— Антон Алефиров, ведущий инженер группы развития территорий АО "Институт "Стройпроект" (разработчик новой маршрутной сети);

— Юрий Рябиков, директор ООО "Ситикард".

Прямая трансляция стартует 22 августа в 19:00 по ссылке. Вопросы будут приниматься в комментариях.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме будет запущена новая система работы общественного транспорта. Тестирование маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года.

В этот период с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки. Таким образом, у льготников появится выбор, на каком виде транспорта им удобнее ехать.

До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по её работе.