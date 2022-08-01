Полное название Нижнего Новгорода появится на въездном знаке со стороны Богородска Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Въездной знак со стороны Богородска в Нижнем Новгороде заменят с сокращенного варианта на полный. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время традиционного прямого эфира, прошедшего в соцсетях 19 августа.

По словам мэра, нижегородцы обратили внимание, что название областного центра на въезде со стороны Богородска написано кратко - "Н. Новгород".

"Все-таки название города, а его сократили", - говорилось в сообщении.

Юрий Шалабаев согласился с этим мнением и рассказал, что администрация уточнит сроки возможной замены надписи и проведет работы, если конструкция объекта это позволит сделать.

"Название города должно быть полностью", - подчеркнул мэр.