Более 500 случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже 527 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 18 августа. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне в регионе было зафиксировано 385 случаев заболевания COVID-19 в регионе.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 432 245 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки от коронавируса в регионе скончался один человек. Общая статистика летальных исходов составляет 11 613 человек.

18 августа в Нижегородской области с больничных выписалось 396 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 417 173 нижегородцев. Госпитализированы за последние сутки 76 человек.

Напомним, с 15 августа в поликлиниках Нижегородской области возобновился масочный режим.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Доля положительных ПЦР тестов в Нижегородской области возросла уже до 25%.