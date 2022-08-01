Доля положительных ПЦР тестов в Нижегородской области возросла до 25% Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Доля положительных ПЦР тестов в Нижегородской области возросла до 25%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в сутки нижегородские медицинские учреждения проводят около 7 тысяч ПЦР тестов.

"Очевидно, что идёт подъем заболеваемости ковид инфекцией", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за 17 августа в Нижегородской области было выявлено 385 случаев заражения COVID-19, 53 человека госпитализированы. 291 пациент выписался с больничного, двое скончались.

Напомним, с 15 августа в поликлиниках Нижегородской области возобновился масочный режим.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.