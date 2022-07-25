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Подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на заседании областного Заксобрания 28 июля.
Ранее министр сообщил о появлении нового штамма "Кентавр".
По словам Давида Мелик-Гусейнова, подъем заболеваемости будет связан с распространением нового штамма в регионе. В настоящее время в Нижегородской области наблюдается небольшой эпидемиологический подъем, но рост заражений проходит с задержкой из-за ограничений на авиасообщение.
Также он отметил, что медицинские учреждения региона готовы к новой волне и разворачиванию коек, но этот процесс будет запущен после того, когда свободный коечный фонд будет составлять менее 20%. Сейчас этот показатель равен 40%.
Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.
Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области 27 июля было выявлено 105 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 426 002 случая заболевания.
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