Подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на заседании областного Заксобрания 28 июля.

Ранее министр сообщил о появлении нового штамма "Кентавр".

По словам Давида Мелик-Гусейнова, подъем заболеваемости будет связан с распространением нового штамма в регионе. В настоящее время в Нижегородской области наблюдается небольшой эпидемиологический подъем, но рост заражений проходит с задержкой из-за ограничений на авиасообщение.

Также он отметил, что медицинские учреждения региона готовы к новой волне и разворачиванию коек, но этот процесс будет запущен после того, когда свободный коечный фонд будет составлять менее 20%. Сейчас этот показатель равен 40%.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области 27 июля было выявлено 105 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 426 002 случая заболевания.