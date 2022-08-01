Более 70 нижегородских предпринимателей получили господдержку для продвижения своего бизнеса в соцсети Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 70 нижегородских предпринимателей воспользовалось господдержкой для продвижения своего бизнеса в соцсети "Вконтакте". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках совместной программы Минэкономразвития РФ и администрации "ВКонтакте" предприниматели могут удвоить рекламный бюджет на продвижение своих товаров. Мера поддержки доступна до конца августа для тех, кто ранее не запускал рекламу или делал это более полугода назад.

Для участия в программе необходимо быть зарегистрированным во "ВКонтакте" и подать заявку в центре "Мой бизнес" или его филиалах до конца августа текущего года.

Также нижегородские предприниматели могут принять участие в обучающих вебинарах о развитии бизнеса в соцсетях. Курс "Как вести бизнес ВКонтакте" доступен по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородские центры "Мой бизнес" за 2,5 года оказали более 90 тысяч услуг.

Также напомним, что предприниматели Нижегородской области привлекли с начала года более 2 млрд рублей благодаря программе поручительства.