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Нижегородские центры "Мой бизнес" за 2,5 года оказали более 90 тысяч услуг (без учета консультационных услуг, оказанных кол-центром "Мой бизнес" по мерам поддержки бизнеса во время активной фазы пандемии COVID-19), а всего по стране было оказано 3 млн услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, поддержка реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, за 2,5 года работы специалисты центров оказали более 37 тысяч услуг очно и почти 55 тысяч - по телефону горячей линии.
Министр добавил, что спектр услуг центра постоянно расширяется. Так, регулярно проводятся образовательные тренинги и семинары, на которых участники могут получить не только полезные знания, но и найти единомышленников, партнеров.
Нижегородские предприниматели поделились своим опытом обращения в центры "Мой бизнес".
Так, ландшафтному дизайнеры из Володарска Надежде Сергеевой специалисты помогли в регистрации ИП, а самозанятой Владилене Ермолаевой из Выксы - заключить социальный контракт.
Ранее сообщалось, что предприниматели Нижегородской области привлекли с начала года более 2 млрд рублей благодаря программе поручительства.
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