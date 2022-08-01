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Бизнес

Нижегородские центры "Мой бизнес" за 2,5 года оказали более 90 тысяч услуг

18 августа 2022 18:08  [131] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские центры "Мой бизнес" за 2,5 года оказали более 90 тысяч услуг (без учета консультационных услуг, оказанных кол-центром "Мой бизнес" по мерам поддержки бизнеса во время активной фазы пандемии COVID-19), а всего по стране было оказано 3 млн услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, поддержка реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, за 2,5 года работы специалисты центров оказали более 37 тысяч услуг очно и почти 55 тысяч - по телефону горячей линии.

Министр добавил, что спектр услуг центра постоянно расширяется. Так, регулярно проводятся образовательные тренинги и семинары, на которых участники могут получить не только полезные знания, но и найти единомышленников, партнеров.

Нижегородские предприниматели поделились своим опытом обращения в центры "Мой бизнес".

Так, ландшафтному дизайнеры из Володарска Надежде Сергеевой специалисты помогли в регистрации ИП, а самозанятой Владилене Ермолаевой из Выксы - заключить социальный контракт.

Ранее сообщалось, что предприниматели Нижегородской области привлекли с начала года более 2 млрд рублей благодаря программе поручительства.

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Теги:
Предприниматели
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