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Общество

Двадцати горожанам присвоены звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода"

19 августа 2022 18:08  [120] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Двадцати горожанам присвоены звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода". Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, звание присваивается ветеранам войны и боевых действий, труда, военной службы, правоохранительных органов за личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие города и активное участие в ветеранском движении. Оно является пожизненным.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что каждый из награжденных внес огромный вклад в то, чтобы Нижний Новгород занимал лидирующие позиции в различных областях.

В своем приветственном слове председатель Гордумы Олег Лавричев отметил, что горожане, удостоенные звания Почетного ветерана, многие десятилетия своим трудолюбием, знаниями и талантами вносили неоценимый вклад в развитие Нижнего Новгорода.

Как рассказал председатель Совета ветеранов Нижнего Новгорода Николай Колосов, за все время существования почетного звания им были удостоены 337 нижегородцев, среди которых 4 Героя Социалистического Труда, 4 академика. 14 ветеранов имеют звания Почетный гражданин Нижнего Новгорода.

"Хочется поблагодарить руководство города за то, что наша работа так высоко оценена. Мы будем и дальше стараться. Прошу нас всех награжденных сегодня считать вашим надежным тылом!" – заявила в своем ответном слове Почетный ветеран города Нижнего Новгорода, Заслуженный ветеран Нижегородской области, Заслуженный учитель школы РСФСР Мария Александровна Бурова.

Со списком награжденных званием "Почетный ветер Нижнего Новгорода" можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бедняков, Николай Сатаев и Владыка Георгий стали Почётными гражданами Нижнего Новгорода.

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Теги:
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